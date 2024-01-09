Новые комплексы фотовидеофиксации введены в эксплуатацию в Нижегородской области

Новый комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД введены в эксплуатацию в Нижегородской области с нового года, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в соцсетях.
«55 новых камер расположены в очагах аварийности и призваны снизить количество ДТП на данных участка. Больше всего — 35 новых комплексов — установлены на участках региональных дорог», — рассказала Чернышова.
Еще семь камер появились на участках федеральных дорог, еще 13 — на муниципальных. Они фиксируют нарушение скоростного режима, но могут определять и выезд на встречную полосу, движение без включенных фар ближнего света.
Ранее сообщалось, что нижегородских водителей лишают премий за проезды остановок и разговоры по телефону.