Лавкрафтовские катакомбы: во Владивостоке обледенел подземный переход, вмешалась прокуратура

Во Владивостоке начата проверка подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Толстого и проспекта Красного Знамени по факту его ненадлежащего содержания, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского Края.
Как рассказали в ведомстве, поводом стали публикации в средствах массовой информации (видео в нашем Telegram-канале). Специалистами установлено, что ступени лестниц перехода залиты водой, а образовавшаяся наледь мешает пешеходному движению и повышает риск получения травм.
По результатам проверки прокуратура даст оценку содержанию проблемного объекта. Отдельно выделен вопрос о приведении его стен в нормативное состояние.
Местные жители жалуются на переход достаточно давно. Затапливается и леденеет он ежегодно. В 2021 году его даже собирались ремонтировать, однако нужного эффекта это не дало. Дошло до того, что 22 декабря 2023 года, несмотря на усилия городских служб, подземный переход зарос льдом настолько, что пришлось его закрыть.
«Как в ледяной мавзолей спускаешься» — рассказывали жители Владивостока.
Передвижение усложнено и низкой прочностью льда. Спустившийся прохожий рискует не просто врезаться в огромную сосульку, свисающую с потолка или поскользнуться на импровизированном катке, но и провалиться в воду, которая подо льдом не замерзла.