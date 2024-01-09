Лавкрафтовские катакомбы: во Владивостоке обледенел подземный переход, вмешалась прокуратура

Местные жители жалуются на переход достаточно давно. Затапливается и леденеет он ежегодно. В 2021 году его даже собирались ремонтировать, однако нужного эффекта это не дало. Дошло до того, что 22 декабря 2023 года, несмотря на усилия городских служб, подземный переход зарос льдом настолько, что пришлось его закрыть.