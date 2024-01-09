Из-за метели в Челябинской области объявлен желтый код опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Период предупреждения: с 8 до 20 часов 10 января. Основание: местами метель», — говорится в Прогностической карте предупреждений по Уральскому ФО.
Желтый уровень по классификации Гидрометцентра России означает «погода потенциально опасна».
По данным местных синоптиков, ночью 10 января на Южном Урале будет минус 20−25, на юге — до 17, при прояснении — до 30 градусов, пойдет небольшой снег, в южной половине — умеренный. Днем в среду ожидается минус 17−22, на юге — до 13, в горах — до 25 мороза, облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели. Ветер южный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, завтра днем местами порывы до 14 м/с.
В Челябинске предстоящей ночью будет минус 23−25, завтра днем — 19−21, в течение суток небольшой снег, слабая метель при порывах ветра до 12 м/с.
Добавим, ночью 11 января прогнозируется минус 26−31, в горах и низинах — до 36; 12 января будет минус 23−28, при прояснении — до 30 градусов. Днем в четверг, по предварительным расчетам, минус 18−23, пятницу — минус 11−16, на юге и крайнем западе — до 6. Ветер будет усиливаться и в порывах достигать 15−16 м/с.