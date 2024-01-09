Из-за метели в Челябинской области объявлен желтый код опасности

По данным местных синоптиков, ночью 10 января на Южном Урале будет минус 20−25, на юге — до 17, при прояснении — до 30 градусов, пойдет небольшой снег, в южной половине — умеренный. Днем в среду ожидается минус 17−22, на юге — до 13, в горах — до 25 мороза, облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели. Ветер южный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, завтра днем местами порывы до 14 м/с.