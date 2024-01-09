Врачи посоветовали воронежцам, как выйти на работу после новогодних праздников без стресса

После длительных новогодних каникул, времени беззаботности, многим сложно войти в рабочий режим, люди чувствуют апатию, сонливость, нехватку сил, раздражение, которые негативно сказываются на работоспособности. Как выйти с каникул без стресса (так называемой постпраздничной депрессии), с воронежцами поделилились медики. Свои рекомендации дали горожанам врачи БСМП № 1.
Во-первых, не переедать и как можно скорее вернуться к обыденному режиму питания. Во-вторых, скорректировать режим дня необходимо уже за два дня до выхода на работу: ложиться не позднее 22 часов. В-третьих, больше заниматься спортом, хотя бы зарядкой. Даже обычные «покатушки» на коньках и лыжах, без серьезных профессиональных элементов, принесут пользу. В-четвертых, медики не советуют сразу «бросаться в бой», в первый рабочий день не форсироваться нагрузку, для начала навести порядок на рабочем месте, проверить почту, составить план на рабочую неделю.
Не лишним будет чаще улыбаться, поднимая себе и другим настроение, в перерыв обсудите с коллегами положительные моменты праздников, похвастайтесь приключениями и впечатлениями, обновками, уловом. И мечтайте: о том, что сможете купить в новом году, куда сможете поехать путешествовать. И от мечты переходите к ее планированию. В том числе и к масштабным планам по развитию компании — реализация любой мечты требует плодотворной работы, она станет хорошим стимулом для того, чтобы наладить рабочий ритм и, в конце концов, начать работать.