Врачи посоветовали воронежцам, как выйти на работу после новогодних праздников без стресса

Не лишним будет чаще улыбаться, поднимая себе и другим настроение, в перерыв обсудите с коллегами положительные моменты праздников, похвастайтесь приключениями и впечатлениями, обновками, уловом. И мечтайте: о том, что сможете купить в новом году, куда сможете поехать путешествовать. И от мечты переходите к ее планированию. В том числе и к масштабным планам по развитию компании — реализация любой мечты требует плодотворной работы, она станет хорошим стимулом для того, чтобы наладить рабочий ритм и, в конце концов, начать работать.