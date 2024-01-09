Жителям Приангарья и Бурятии в 2024 году предоставляются льготы для проезда в электричках

Для оформления льготного проезда студентам и школьникам нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, решения о праве на льготу, выданного ОГУ «Управление социальной защиты населения» по месту жительства, а также для студента — студенческий билет, для школьника — справка из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение в этой общеобразовательной организации, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев.