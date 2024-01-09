Волгоградский губернатор собрал чиновников для устранения последствий снегопада

Первое в 2024 году оперативное совещание в администрации региона 9 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил осложнению погодных условий. Второй день город и районы заваливает снегом, оперативные и дежурные службы работают в усиленном режиме. Только толку мало. Метели и мороз не прекратятся еще несколько дней, поэтому глава региона поставил чиновникам дополнительные задачи.