Волгоградский губернатор собрал чиновников для устранения последствий снегопада

Первое в 2024 году оперативное совещание в администрации региона 9 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил осложнению погодных условий. Второй день город и районы заваливает снегом, оперативные и дежурные службы работают в усиленном режиме. Только толку мало. Метели и мороз не прекратятся еще несколько дней, поэтому глава региона поставил чиновникам дополнительные задачи.
В первую очередь — повысить оперативность при устранении коммунальных и дорожных аварий, обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. В новогодние каникулы жители нескольких районов долго сидели без отопления. Также особое внимание — состоянию дорог и работе общественного транспорта, на которые с утра 9 января жаловали тысячи опоздавших на работу волгоградцев.
Не оставят без внимания и качество работы управляющих компаний. Дворы всюду просто завалены снегом, дворников мало кто видел в этом году. Да и парки пока — непроходимая целина в большинстве районов.