Тарифы идут «в отрыв». Сколько калининградцы станут платить за коммуналку

«Я считаю, что большая часть средств от повышения тарифов не должна попадать напрямую муниципальным ресурсоснабжающим организациям, а должна накапливаться в специально созданном региональном фонде по модернизации инженерной инфраструктуры в сфере ЖКХ и расходоваться согласно разработанным целевым программам с достаточным финансированием. Все виды ремонтов должны делаться силами самих РСО, — говорит эксперт. — Невольно приходится удивляться безразличию нашего губернатора и регионального регулятора, которые позволили такой рост (более 17%) коммунальных тарифов в 2024 году, к нуждам людей. Из-за высокой стоимости природного газа тарифы на основные коммунальные услуги и так у нас одни из самых высоких в России. И вместо того, чтобы их оптимизировать, как призывал делать Владимир Путин, принимается очередное, на мой взгляд, необдуманное решение о дальнейшем, но уже более значительном увеличении тарифов. С 1 июля жители Калининградской области окажутся в ещё более худших условиях по сравнению с другими регионами России. Уровень доходов калининградцев почти на треть меньше, чем в среднем по стране, что приведёт к росту долгов за услуги ЖКХ и поставит определённое количество семей на грань выживания».