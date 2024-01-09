Тарифы идут «в отрыв». Сколько калининградцы станут платить за коммуналку

Лимит на свет.
Тариф на электроэнергию — с июля он будет дифференцированным: вырастет на 8,9%. Для городского населения с газовыми плитами, потребляющими до 130 кВт/ч в месяц на квартиру, он составит 5 ₽ 51 коп за кВт/ч. Для тех горожан, у кого потребление от 131 до 5 000 кВт/ч, — 5 ₽ 52 коп. Больше всего заплатят те, кто потребляет свыше 5 001 кВт/ч, — 9 ₽ 66 коп. Для городского населения с электроплитами, а также для селян тарифы будут в пределах 3 ₽ 86 коп. за кВт/ч. с тем же ограничением по потреблению.
Отопление и газ.
В разных муниципалитетах могут использовать разный вид топлива. В целом по региону рост платы за тепло составит 17, 9%. К примеру, в Калининграде гигакалория подорожает с 2 847 ₽ до 3 302,53 ₽, то есть платить жители облцентра будут на 445,52 ₽ (16%) больше.
Розничная цена на бытовой природный газ для населения вырастет на 11,2%. Для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты тариф составит 11,48 ₽/ м3 (сейчас — 10,32 ₽).
Водоснабжение.
С 1 июля кубометр холодной воды в облцентре подорожает до 36,26 ₽ — на 5,96 ₽ (плюс 19,6%). Тариф на водоотведение вырастет почти на 5 ₽ — с 24, 05 до 28, 79 ₽/м3. В муниципалитетах области, в среднем, холодное водоснабжение подорожает на 18, 2%, а водоотведение — на 14, 8%.
Взнос за капремонт.
Здесь самое значительное подорожание: почти 30%. Если сейчас жители области платят 6,9 ₽, то будут 8,9 ₽ за «квадрат». Власти сочли, что иначе не справятся с ремонтом старого жилого фонда.
Вывоз мусора.
В Калининградской области самый большой в стране рост тарифа — 19,9%. Причины Служба по госрегулированию цен и тарифов области называет такие: рост массы образуемых отходов, изменение объёмов работ регоператора, большая доля расходов на транспортирование, так как отходы теперь везут на восток.
Если посчитать все расходы, семья из 3 человек, проживающих в «двушке» площадью 60 кв. м, с 1 июля будет платить ориентировочно на 1 308 ₽ больше. А с учётом ОДН и платы УК, услуги которых тоже подорожают, общий рост составит около 1 500 ₽ в месяц.
А жить на что?
По словам руководителя Службы Яны Бабкиной, в большей мере рост тарифов обусловлен расходами на ремонты и обслуживание объектов, без этого качественно услугу населению не оказать.
Однако, по мнению эксперта по вопросам ЖКХ Сергея Шерстюка, решать вопросы по ремонту и модернизации инженерной инфраструктуры должны в первую очередь сами «ресурсники» за счёт привлечения инвестиций и более эффективной работы своего менеджмента.
«Я считаю, что большая часть средств от повышения тарифов не должна попадать напрямую муниципальным ресурсоснабжающим организациям, а должна накапливаться в специально созданном региональном фонде по модернизации инженерной инфраструктуры в сфере ЖКХ и расходоваться согласно разработанным целевым программам с достаточным финансированием. Все виды ремонтов должны делаться силами самих РСО, — говорит эксперт. — Невольно приходится удивляться безразличию нашего губернатора и регионального регулятора, которые позволили такой рост (более 17%) коммунальных тарифов в 2024 году, к нуждам людей. Из-за высокой стоимости природного газа тарифы на основные коммунальные услуги и так у нас одни из самых высоких в России. И вместо того, чтобы их оптимизировать, как призывал делать Владимир Путин, принимается очередное, на мой взгляд, необдуманное решение о дальнейшем, но уже более значительном увеличении тарифов. С 1 июля жители Калининградской области окажутся в ещё более худших условиях по сравнению с другими регионами России. Уровень доходов калининградцев почти на треть меньше, чем в среднем по стране, что приведёт к росту долгов за услуги ЖКХ и поставит определённое количество семей на грань выживания».