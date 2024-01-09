Будет еще хуже: Снег продолжает засыпать Молдову, на дорогах и тротуарах лед, ветер усиливается, мороз — до −20

Об этом сообщили в Государственной гидрометеослужбе, добавив, что сложные погодные условия по-прежнему сохраняются в связи с прохождением южного циклона и проникновением полярных воздушных масс на территорию страны.
В ближайшие сутки, по прогнозу синоптиков, на всей территории Молдовы будет идти снег. Ожидается усиление ветра, местами возможно обледенение проезжей части и тротуаров.
В период с 9 по 10 января среднесуточная температура воздуха понизится на 5−10°С. В южных районах страны ветер усилится до 15−18 м/с.
Синоптики отмечают, что снегопад может негативно повлиять на дорожное движение как на национальных, так и на междугородних трассах.
Рекомендации для водителей, отправляющихся в путь в условиях снегопада:
- оснастите свой автомобиль шинами, предназначенными для зимнего сезона, или цепями противоскольжения;
- ездите на низкой скорости, чтобы безопасно тормозить. Помните, что в условиях снегопада сложнее определить расстояние;
- прежде чем отправиться в путь, узнайте о состоянии дорог, чтобы благополучно добраться до места назначения.