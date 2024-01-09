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Будет еще хуже: Снег продолжает засыпать Молдову, на дорогах и тротуарах лед, ветер усиливается, мороз — до −20

В Молдове оранжевый код метеоопасности сменился на желтый.
Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 81% 764 мм рт. ст. +4°
Будет еще хуже: Снег продолжает засыпать Молдову, на дорогах и тротуарах лед, ветер усиливается, мороз — до −20
Источник: gagauznewsmd

Об этом сообщили в Государственной гидрометеослужбе, добавив, что сложные погодные условия по-прежнему сохраняются в связи с прохождением южного циклона и проникновением полярных воздушных масс на территорию страны.

В ближайшие сутки, по прогнозу синоптиков, на всей территории Молдовы будет идти снег. Ожидается усиление ветра, местами возможно обледенение проезжей части и тротуаров.

В период с 9 по 10 января среднесуточная температура воздуха понизится на 5−10°С. В южных районах страны ветер усилится до 15−18 м/с.

Синоптики отмечают, что снегопад может негативно повлиять на дорожное движение как на национальных, так и на междугородних трассах.

Рекомендации для водителей, отправляющихся в путь в условиях снегопада:

  • оснастите свой автомобиль шинами, предназначенными для зимнего сезона, или цепями противоскольжения;
  • ездите на низкой скорости, чтобы безопасно тормозить. Помните, что в условиях снегопада сложнее определить расстояние;
  • прежде чем отправиться в путь, узнайте о состоянии дорог, чтобы благополучно добраться до места назначения.