Стресс, выгорание и апатия: что жители Хабаровска думают о сокращении рабочей недели

— Вот идут разговоры про сокращение рабочего времени на час, но на самом деле это ничего не изменит. Мне кажется, только бухгалтерии и кадрам работы прибавится, и все. Многие перерабатывают, часто задерживаются на рабочих местах, поэтому один час «погоды» не сделает. Были разговоры про четырехдневную рабочую неделю, вот тут есть о чем рассуждать. Хотя и здесь никаких плюсов в глобальном смысле я не вижу. Производство снизится, однозначно, административный корпус просто не будет ничего успевать за четыре рабочих дня. Считаю, что для роста КПД в стране лучше не вводить сокращений, а стимулировать население повышением оплаты труда, — высказала свое мнение работник сферы торговли Наталья.