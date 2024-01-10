Стресс, выгорание и апатия: что жители Хабаровска думают о сокращении рабочей недели

В ноябре 2023 года сенатор Совета Федерации от Ульяновской области Айнар Гибатдинов внес на рассмотрение в госдуму законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов. Сенатор убежден, что принимаемые меры помогут предотвратить выгорание и стресс, способствовать сохранению производительности труда. Сегодня, 9 января, в комитете нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов завершается прием отзывов, предложений и замечаний к законопроекту. Редакция «КП — Хабаровск» попыталась разобраться, как законопроект может повлиять на жизнь хабаровчан.
ЧТО ТАМ В ЗАКОНАХ?
Согласно российскому трудовому законодательству продолжительность рабочего дня в России составляет 8 часов, то есть, 40 часов в неделю. Вместе с тем, работодатель по соглашению с профсоюзом может установить рабочую неделю и в 39, и в 35 часов. Статьей 92 трудового кодекса (ТК) предусмотрено сокращенное рабочее время для отдельных категорий населения: несовершеннолетних, инвалидов первой и второй групп, работников вредных производств. На территориях, приравненных к районам крайнего севера, продолжительность рабочей недели для женщин установлена в 36 часов.
Депутаты законодательной думы Хабаровского края внимательно наблюдают за движением законопроекта сенатора Айнара Гибатдинова и готовы включиться в процесс его обсуждения на региональном уровне с учетом точек зрения заинтересованных сторон.
— Комитетом по социальной политике этот проект закона еще не рассматривался. В случае принятия его Государственной думой в первом чтении и направления в регионы, думаю, необходимо будет в первую очередь выяснить мнение Хабаровской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, краевого объединения профсоюзов и объединения работодателей, — пояснил «КП» — Хабаровск" заместитель председателя постоянного комитета законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Сергей Лобанов.
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
В Хабаровском краевом объединении профсоюзов уверены, что от обсуждаемого законопроекта в случае его принятия следует ожидать скорее позитивных результатов. Руководство объединения продвигает тезис о том, что интенсивное развитие современных технологий способно компенсировать сокращение продолжительности рабочего времени. Кроме того, Хабаровский край принимает активное участие в реализации национального проекта «Производительность труда». Даже частичное его выполнение показывает, что предприятия остаются в выигрыше, снижая интенсивность труда своих работников. Руководители приходят к пониманию, что, повышая технологичность производства, они могут предоставить людям больше времени для отдыха и восстановления сил.
— С моей точки зрения, сокращение продолжительности рабочей недели на один час не причинит ущерба экономике. Во-первых, человек, получая больше времени на укрепление здоровья и восполнение сил, затраченных во время рабочей недели, станет с бОльшим рвением выполнять свои трудовые функции. То есть, этот час будет компенсирован активностью работника. Во-вторых, не стоит забывать, что мы живем в послековидный период, когда люди стали более чувствительными к инфекционным заболеваниям, чаще испытывают хроническую усталость и выгорание. Это касается не только физического, но и интеллектуального труда. Поэтому и для экономики, и для состояния здоровья населения, и для института семьи от этого законопроекта больше пользы, нежели какого-то вреда. Лично я его поддерживаю, — сказала «КП» — Хабаровск" председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.
Галина Кононенко прокомментировала и более существенное сокращение рабочей недели, вплоть до ее уменьшения на один день. Она считает, что в сегодняшних условиях это нецелесообразно. Ведь в таком случае может существенно пострадать и производство, и размер зарплаты работников.
ЧТО ДУМАЮТ ЛЮДИ?
Редакция «Комсомолки» спросила у хабаровчан, как они относятся к проекту закона.
— Сложно сказать, насколько эффективной может быть эта мера, ведь работы меньше не становится, а кадровый дефицит очевиден. Безусловно, работники выгорают быстрее, но как, по большому счету, один час может помочь людям избежать хронической усталости? По моему мнению, в этом вопросе больше бы помогла оптимизация. Например, руководители в силах убрать или изменить негативные моменты, которые доставляют дискомфорт и вызывают стресс, такие, как переработки. Но в этом случае и работники должны быть готовыми к глобальным переменам и решительным действиям, — поделилась сотрудник отдела кадров Ольга.
Некоторые из опрошенных полагают, что лучшим стимулом для работников могло бы стать повышение заработной платы.
— Вот идут разговоры про сокращение рабочего времени на час, но на самом деле это ничего не изменит. Мне кажется, только бухгалтерии и кадрам работы прибавится, и все. Многие перерабатывают, часто задерживаются на рабочих местах, поэтому один час «погоды» не сделает. Были разговоры про четырехдневную рабочую неделю, вот тут есть о чем рассуждать. Хотя и здесь никаких плюсов в глобальном смысле я не вижу. Производство снизится, однозначно, административный корпус просто не будет ничего успевать за четыре рабочих дня. Считаю, что для роста КПД в стране лучше не вводить сокращений, а стимулировать население повышением оплаты труда, — высказала свое мнение работник сферы торговли Наталья.
Очевидно одно: принятие закона о сокращении рабочей недели возможно только после детальных и скрупулезных консультаций с представителями всех заинтересованных сторон. Это и общественные палаты различных уровней, и предпринимательское сообщество, и представители профсоюзов, и, конечно же, многонациональное население нашей страны.