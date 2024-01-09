В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети

В преддверии сильных морозов, которые ожидаются в Самарской области на этой неделе, стоит напомнить, в каком случае для школьников могут отменить очные занятия.
Министерство образования и науки Самарской области дает такие рекомендации:
— при −25°С и более — на дистант переводят обучающихся с 1-го по 4-й класс;
— при −27°С и более — с 1-го по 8-й класс;
— при −30°С и более — с 1-го по 11-й класс.
Об этом классные руководители должны сообщить родителям учеников накануне вечером.
Уроки проводятся в удаленном формате с использованием дистанционных технологий, а для детей, все-таки пришедших в школу в день отмены занятий, организуют обучение и питание, пишет Самара Город | Новости Самары.