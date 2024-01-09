В Кузбассе обвиняют двух женщин, которые набросились с ножом на сожителей

В Тяжине меру пресечения другой фигурантке уголовного дела уже избрали и на два месяца заключили её под стражу. Там 44-летняя тяжинка два раза ударила ножом в живот 49-летнего сожителя во время ссоры. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.