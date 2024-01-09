В Кузбассе обвиняют двух женщин, которые набросились с ножом на сожителей

В Кузбассе перед судом предстанут две жительницы региона, которые с ножом напали на сожителей. Случаи произошли в двух разных населённых пунктах.
Так, одна трагедия случилась в кемеровской Кедровке, где 8 января 37-летняя женщина зарезала насмерть 34-летнего мужчину. Пара поссорилась, и в ходе скандала произошла драка. Сейчас следователи решают, какую меру пресечения избрать подозреваемой.
В Тяжине меру пресечения другой фигурантке уголовного дела уже избрали и на два месяца заключили её под стражу. Там 44-летняя тяжинка два раза ударила ножом в живот 49-летнего сожителя во время ссоры. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.