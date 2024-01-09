Новый поезд запустили между Самарской и Оренбургской областями с 9 января

Поезд № 7595 Абдулино (отпр. 03.16) — Похвистнево (приб. 04,45) будет ходить только по понедельникам (мск). В пути у него запланированы несколько остановок: Сарай-Гир, Филипповка, Асекеево, 1305 км, Заглядино и Бугуруслан. Они будут очень короткими.