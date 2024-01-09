Ион Суручану после лечения за границей впервые после больницы обратился к своим поклонникам: Совсем недавно молдавский певец попал в реанимацию с пневманией

«Дорогие мои друзья, поклонники и сторонники. Мне сложно найти нужные слова, чтобы выразить благодарность каждому из вас, кто поддержал меня в трудные моменты, которые я пережил в последнее время. Будучи больным, я действительно ощущал поддержку и вашу любовь… Теперь считаю своим долгом искренне поблагодарить вас за вашу безоговорочную поддержку. Каждый из вас внес свой вклад в мое исцеление и стал источником вдохновения в это трудное время», — написал артист в социальной сети.