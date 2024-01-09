Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в Астане, Шымкенте и 15 областях РК, передает ИА «NewTimes.kz».
Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 81% 761 мм рт. ст. +4°

Сильный снег, метель, туман и ветер прогнозируются в Костанайской области.

Метель, гололед, туман и ветер — в областях Улытау, Мангистау, Абай и Карагандинской области.

Низовая метель и ветер стали причинами штормового предупреждения в ЗКО и Атырауской области.

Ветер — в Шымкенте, Жетысу и Туркестанской области.

Снег, метель и ветер ожидаются в СКО.

Снег, метель, гололед и ветер — в Астане и Акмолинской области.

Жителей Павлодарской области предупредили о метели, гололеде и ветре.

Дождь, снег, метель, туман и ветер ожидаются в ВКО.

Метель и ветер — в Актюбинской области.

Туман и ветер прогнозируются в Жамбылской области.