Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Сильный снег, метель, туман и ветер прогнозируются в Костанайской области.
Метель, гололед, туман и ветер — в областях Улытау, Мангистау, Абай и Карагандинской области.
Низовая метель и ветер стали причинами штормового предупреждения в ЗКО и Атырауской области.
Ветер — в Шымкенте, Жетысу и Туркестанской области.
Снег, метель и ветер ожидаются в СКО.
Снег, метель, гололед и ветер — в Астане и Акмолинской области.
Жителей Павлодарской области предупредили о метели, гололеде и ветре.
Дождь, снег, метель, туман и ветер ожидаются в ВКО.
Метель и ветер — в Актюбинской области.
Туман и ветер прогнозируются в Жамбылской области.