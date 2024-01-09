Погода на январь 2024 в Перми и Пермском крае

Январь 2024 года в Пермском крае начался с мощного арктического вторжения. Из-за этого на всей территории региона установилась аномально холодная погода, которая может продержаться до середины месяца. Подробный прогноз погоды на январь 2024 года в Перми и Пермском крае опубликовал ГИС-Центр ПГНИУ.
По данным синоптиков, в целом январь ожидается немного холоднее нормы на севере Пермского края и немного теплее нормы по югу. Количество осадков в северных районах Прикамья прогнозируется около или чуть меньше нормы, на юге — значительно больше нормы. Пермь попадает в зону избытка осадков.
Долгосрочный прогноз погоды на январь 2024 в Перми и Пермском крае
Вторая неделя января 2024 года в Перми и Пермском крае будет значительно холоднее климатической нормы. Отклонение температуры воздуха от нормы составит примерно 6−7 градусов. Пик похолодания придется на 10 января. В ночные часы на севере региона столбики термометров опустятся до −35 градусов. В Перми похолодает до −27…-29. Днем сохранятся морозы на уровне −23…-28, в Перми −25 градусов.
В ночь на четверг, 11 января, в Пермском крае ожидается −23…-28 градусов, на юге и на востоке до −30…-35 в Перми около −25. Днем потеплеет на юго-западе края до −20, в Перми будет чуть ниже −20. Осадков по-прежнему не будет.
В пятницу, 12 января, в южной части Пермского края наступит потепление до −10…-15 градусов и пройдет снегопад. При этом на севере региона сохранятся тридцатиградусные морозы. В Перми возможен умеренный снегопад и потепление до −15 градусов.
По предварительному прогнозу, во второй декаде января 2024 года температура воздуха в Перми и Пермском крае окажется выше нормы на 2−3 градуса. Но на северо-западе региона температура воздуха останется ниже нормы.
В третьей декаде января прогнозируется восстановление западного переноса воздушных масс. Это приведет к потеплению в Пермском крае на 2−3 градуса выше нормы и избытку осадков, особенно в горной части региона.
Отмечается, что в целом январь 2024 года вполне может стать холодным, чего не было на большей части Пермского края с 2017 года.