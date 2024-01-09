Погода на январь 2024 в Перми и Пермском крае

В ночь на четверг, 11 января, в Пермском крае ожидается −23…-28 градусов, на юге и на востоке до −30…-35 в Перми около −25. Днем потеплеет на юго-западе края до −20, в Перми будет чуть ниже −20. Осадков по-прежнему не будет.