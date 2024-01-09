Вязы, клены и яблони: какие деревья появились на благоустроенных территориях Москвы в 2023 году

Специалисты высаживают взрослые деревья в возрасте от 15 до 35 лет, высотой три — восемь метров. Все они выращены в специализированных питомниках, где их подготовили к пересадке. Деревья высаживают в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.