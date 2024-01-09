Вязы, клены и яблони: какие деревья появились на благоустроенных территориях Москвы в 2023 году

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 750 деревьев на благоустроенных территориях столицы в прошлом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В прошлом году поздней осенью и в начале зимы высадили более 750 взрослых деревьев. Они украсили участок Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта, пространства около 16 Марьинских прудов-регуляторов, студенческий квартал в районе МГТУ имени Н. Э. Баумана, Цветной бульвар, Воробьевскую набережную и Аллею Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр, территории Южного речного вокзала, парка 40-летия ВЛКСМ, Московского дворца пионеров и центра фигурного катания Этери Тутберидзе», — рассказал Петр Бирюков.
Лидером по количеству высаженных деревьев стал сравнительно небольшой участок Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта — там появилось почти 200 вязов, кленов, черемух и декоративных яблонь.
Более 160 деревьев 13 видов украсили территории около 16 Марьинских прудов-регуляторов, а в сквере возле центра Этери Тутберидзе весной распустятся липы и клены, расцветут черемуха и яблони.
На Воробьевской набережной, одной из самых зеленых в Москве, дополнительно высадили более 40 лип, рябин и елей. В парке 40-летия ВЛКСМ и около Южного речного вокзала появилось более чем по 40 новых деревьев соответственно: кленов, лип, берез, рябин, декоративных яблонь, лиственниц.
«Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там появляются деревья, кустарники и цветы», — подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.
Растения для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса.
Специалисты высаживают взрослые деревья в возрасте от 15 до 35 лет, высотой три — восемь метров. Все они выращены в специализированных питомниках, где их подготовили к пересадке. Деревья высаживают в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.