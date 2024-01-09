Литва возобновила пропуск грузовых авто на границе с Россией

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Литовские пункты пропуска на границе с РФ возобновили пропуск транспортных средств с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, говорится в сообщении Росгранстроя в Telegram.
«После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через государственную границу. На российско-литовской границе груженые фуры проходят контрольные процедуры в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), Кибартай (Литва) в штатном режиме», — уточнили в российском ведомстве.
Ранее сообщалось, что работа литовских пунктов пропуска была ограничена с 6 января.
В Росгранстрое также рассказали, что в настоящее время на терминале самообслуживания есть свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское.