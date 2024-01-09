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10 магистралей и окружная: власти рассказали о ремонте дорог в Калининградской области

Среди объектов — путь на Косу, до Мамоново и другие.
дорожники-зима
Источник: Мэрия Хабаровска

В 2024 году в Калининградской области по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 10 дорог и продолжат строительство окружной. Об этом «Клопс» сообщили в региональном правительстве.

Работы проведут в основном на трассах:

  1. Ушаково — Гаврилово (завершение работ — август);
  2. Щукино — Жилино — Весново (июль);
  3. Жилино — Большаково — Гастеллово — Тимирязево (август);
  4. Черняховск — Озёрск (сентябрь);
  5. Холмы — Малиновка — Рощино (август);
  6. Калининград — Мамоново (октябрь);
  7. Калининград — Знаменск — Озёрск — Гусев — Неман (октябрь);
  8. Зеленоградск — Приморск (август);
  9. Зеленоградск — Морское (октябрь);
  10. Добровольск — Кутузово — Нестеров — Чистые пруды — Краснолесье (октябрь).

Кроме того, продолжатся работы на двух участках окружной — от Советского проспекта до Балтийского шоссе. Стройка завершится в 2027 году. Подрядчики для проведения работ уже выбраны. Общая протяжённость отремонтированных дорог к концу 2024-го десяти дорог составит около 300 километров.