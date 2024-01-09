10 магистралей и окружная: власти рассказали о ремонте дорог в Калининградской области

Кроме того, продолжатся работы на двух участках окружной — от Советского проспекта до Балтийского шоссе. Стройка завершится в 2027 году. Подрядчики для проведения работ уже выбраны. Общая протяжённость отремонтированных дорог к концу 2024-го десяти дорог составит около 300 километров.