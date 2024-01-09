10 магистралей и окружная: власти рассказали о ремонте дорог в Калининградской области

В 2024 году в Калининградской области по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 10 дорог и продолжат строительство окружной. Об этом «Клопс» сообщили в региональном правительстве.
Работы проведут в основном на трассах:
- Ушаково — Гаврилово (завершение работ — август);
- Щукино — Жилино — Весново (июль);
- Жилино — Большаково — Гастеллово — Тимирязево (август);
- Черняховск — Озёрск (сентябрь);
- Холмы — Малиновка — Рощино (август);
- Калининград — Мамоново (октябрь);
- Калининград — Знаменск — Озёрск — Гусев — Неман (октябрь);
- Зеленоградск — Приморск (август);
- Зеленоградск — Морское (октябрь);
- Добровольск — Кутузово — Нестеров — Чистые пруды — Краснолесье (октябрь).
Кроме того, продолжатся работы на двух участках окружной — от Советского проспекта до Балтийского шоссе. Стройка завершится в 2027 году. Подрядчики для проведения работ уже выбраны. Общая протяжённость отремонтированных дорог к концу 2024-го десяти дорог составит около 300 километров.