Минниханов осмотрел стройплощадку нового театра Камала в Казани

Напомним, что на пустом участке рядом с экстрим-парком «Урам» запланировано создание нового общественного пространства — Сквера учителя, где будут находиться павильон «Белем», амфитеатр, а также арт-объекты и скульптура, посвященная педагогам. Как рассказали Минниханову, сваи под павильон забиты, само здание будет изготовлено на производстве и доставлено на место уже в готовом виде — его нужно будет только установить.