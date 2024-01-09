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В Крыму восстановили подачу света в двух районах и городе Феодосия

На устранении аварий работают 68 ремонтных бригад компании «Крымэнерго».
Украина
Источник: AP 2023

В двух районах полуострова Раздольненском и Черноморском и в городе Феодосия полностью восстановили подачу электроснабжения. Об этом сообщило в своём ТГ — канале Министерство топлива и энергетики РК.

Без света люди временно оставались из-за сложившихся сложных погодных условий. Как говорится в сообщении ведомства, «подача электроэнергии в Первомайском, Белогорском районах и в Феодосии полностью восстановлена».

Напомним, 9—10 января в Республике Крым из-за ухудшения погоды и резкого похолодания было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег, гололедица, усиление северо-восточного ветра местами до 25 метров в секунду.

Ранее сообщалось о том, что аварии на сетях электроснабжения в Крыму устранят до конца дня.

ЖКХ