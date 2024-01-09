В Крыму восстановили подачу света в двух районах и городе Феодосия

В двух районах полуострова Раздольненском и Черноморском и в городе Феодосия полностью восстановили подачу электроснабжения. Об этом сообщило в своём ТГ — канале Министерство топлива и энергетики РК.
Без света люди временно оставались из-за сложившихся сложных погодных условий. Как говорится в сообщении ведомства, «подача электроэнергии в Первомайском, Белогорском районах и в Феодосии полностью восстановлена».
Напомним,
Ранее сообщалось о том, что аварии на сетях электроснабжения в Крыму устранят до конца дня.