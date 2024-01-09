Мэрия Воронежа объяснила холод в кабинетах гимназии имени Басова

С началом отопительного сезона в корпусе гимназии имени Басова на Карла Маркса, 57 наблюдались нарушения в работе системы отопления. Ситуацию исправляли ручной отладкой батарей. Причину сбоев выявили и устранили на зимних каникулах: в период новогодних праздников был заменен тепловой узел, для чего в школе отключили теплоснабжение. Отопление вернули 5 января, школа начала прогреваться. Ко вторнику, 9 января, температура в помещениях школы соответствовала норме, но исключение составляли пять кабинетов: в трех из них были неплотно закрыты окна, а в двух перекрыты вентили на батареях. Об этом сообщили в управлении образования и молодежной политики мэрии Воронежа.