Мэрия Воронежа объяснила холод в кабинетах гимназии имени Басова

С началом отопительного сезона в корпусе гимназии имени Басова на Карла Маркса, 57 наблюдались нарушения в работе системы отопления. Ситуацию исправляли ручной отладкой батарей. Причину сбоев выявили и устранили на зимних каникулах: в период новогодних праздников был заменен тепловой узел, для чего в школе отключили теплоснабжение. Отопление вернули 5 января, школа начала прогреваться. Ко вторнику, 9 января, температура в помещениях школы соответствовала норме, но исключение составляли пять кабинетов: в трех из них были неплотно закрыты окна, а в двух перекрыты вентили на батареях. Об этом сообщили в управлении образования и молодежной политики мэрии Воронежа.
— Сейчас температура в них соответствует санитарным нормам. Вместе с тем, администрация учреждения обратилась в ресурсоснабжающую организацию для проверки системы отопления и ее регулировки в случае необходимости, — подчеркнули в управлении.
Сообщения воронежцев о низкой температуре в кабинетах гимназии имени Басова появились в воронежских пабликах и СМИ сегодня, 9 января.
— Видим и разделяем ваше беспокойство по поводу температуры в помещениях школ и детских садов. Аварий, где нарушалось бы теплоснабжение наших социальных объектов, не зафиксировано. Мониторинг температурного режима проводится в каждой школе на постоянной основе, — обратились к воронежским родителям в управлении образования и молодежной политики.
В соответствии с санитарными нормами температура в детских садах должна оставаться в диапазоне от +19 до +24 градусов, а в школах — от +18 до +24 градусов. Как отметили в городской администрации, в период сильных морозов и длительного отсутствия детей, температура в учреждениях может опускаться до нижних значений нормативных параметров. С возобновлением занятий она нормализуется.
В мэрии также напомнили, что в случае если в учреждении нет отопления, решение о его работе принимается индивидуально в зависимости от причин прекращения подачи теплоносителя и ряда других факторов, включая погодные условия и конструктивные особенности здания.
— Варианты могут быть различные — от штатного функционирования организации при условии соответствия нормам температуры в помещениях до организации работы дежурных групп или приостановки работы учреждения с распределением детей в ближайшие сады. В отношении школ может быть принято решение о переводе детей в кабинеты с соответствующей нормативам температурой — в случае если холодно в конкретных кабинетах — либо о сокращении уроков, либо о переводе на дистанционное обучение, — пояснили в городской администрации.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что на этой неделе в областном центре резко потеплеет, но затем вновь вернутся морозы.