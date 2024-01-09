Когда подешевеют яйца в магазинах Краснодарского края?

Точного ответа на этот вопрос нет, однако на прямой линии президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца улучшится. Он сказал, что вовремя не был открыт импорт этого продукта в должном объеме.
Примечательно, что стоимость десятка яиц в краевом центре начала снижаться сразу после звонка горожанки Ирины Акоповой президенту. Женщина рассказала, что местные власти ей предложили проверить цены на яйца совместно с представителем прокуратуры.
17 декабря министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев анонсировал поставки яиц из Азербайджана и Турции, отметив, что импортную пошлину на этот продукт снимут, что тоже скажется на стоимости яиц для потребителя.
После нового года жители Краснодара заметили на прилавках яйца рязанской птицефабрики по 105 рублей за десяток. В целом в настоящее время на Кубани сложно найти яйца дешевле 100 рублей за десяток.