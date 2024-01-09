Врач назвал симптомы гонконгского гриппа, который пришел в Беларусь

О симптомах гонконгского гриппа (H3N2 вирус гриппа А) в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.
По его словам, к ним можно отмести резкое ухудшение самочувствия, температуру выше 39 градусов, озноб, тошноту, позывы к рвоте, красные и болезненные глаза.
«Опасным считается появление одышки, кровотечения, судорог, а также эпизоды потери сознания», — отметил медик.
Напомним, что ранее главный внештатный инфекционист Минздрава, народный врач Беларуси Игорь Карпов обратил внимание людей пожилого возраста, 65+, на то, что именно грипп часто вызывает осложнения и тяжелое течение болезни и призвал вакцинироваться.
В свою очередь иммунолог, завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов отметил, что в начале 2024 года циркулируют все три вируса гриппа, включенные в вакцины. Это A (H1N1), A (H3N2) и В. Имеются случаи смешанных формы разных штаммов гриппа.
Кстати, новый вариант штамма коронавируса пирола JN.1 все чаще выявляется в странах, с которыми граничит Беларусь: его симптомы, прогнозы вирусологов, быстрая вспышка в Европе и США.