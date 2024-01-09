Врач назвал симптомы гонконгского гриппа, который пришел в Беларусь

В свою очередь иммунолог, завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов отметил, что в начале 2024 года циркулируют все три вируса гриппа, включенные в вакцины. Это A (H1N1), A (H3N2) и В. Имеются случаи смешанных формы разных штаммов гриппа.