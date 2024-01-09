Часть домов, детсадов и школ Минска останется без горячей воды и отопления

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Некоторые жилые дома, детсады и школы в Минске останутся без отопления и горячей воды из-за ремонтных работ, сообщили в РУП «Минскэнерго».
Сообщается, что горячего водоснабжения и отопления не будет на отдельных улицах на юго-западе столицы. Так, это коснется 13 домов по ул. Громова, 36 — по ул. Есенина, 40 — по ул. Рафиева и 21 — по ул. Слободская.
Также будет отсутствовать горячая вода и отопление в детских садах, школах и гимназиях, расположенных на этих улицах.
Временное отключение коснется и некоторых объектов нежилого фонда. В их числе — спортивно-оздоровительный комплекс на ул. Громова, офисные помещения на ул. Слободской и ряд магазинов.
Коммунальные службы не сообщают, сколько времени будут вестись ремонтные работы и когда горячую воду и тепло дадут в дома.