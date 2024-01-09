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Часть домов, детсадов и школ Минска останется без горячей воды и отопления

Горячую воду и отопление отключат временно — в связи с проведением ремонтных работ.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Некоторые жилые дома, детсады и школы в Минске останутся без отопления и горячей воды из-за ремонтных работ, сообщили в РУП «Минскэнерго».

Сообщается, что горячего водоснабжения и отопления не будет на отдельных улицах на юго-западе столицы. Так, это коснется 13 домов по ул. Громова, 36 — по ул. Есенина, 40 — по ул. Рафиева и 21 — по ул. Слободская.

Также будет отсутствовать горячая вода и отопление в детских садах, школах и гимназиях, расположенных на этих улицах.

Временное отключение коснется и некоторых объектов нежилого фонда. В их числе — спортивно-оздоровительный комплекс на ул. Громова, офисные помещения на ул. Слободской и ряд магазинов.

Коммунальные службы не сообщают, сколько времени будут вестись ремонтные работы и когда горячую воду и тепло дадут в дома.

ЖКХ