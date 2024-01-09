Часть домов, детсадов и школ Минска останется без горячей воды и отопления

Сообщается, что горячего водоснабжения и отопления не будет на отдельных улицах на юго-западе столицы. Так, это коснется 13 домов по ул. Громова, 36 — по ул. Есенина, 40 — по ул. Рафиева и 21 — по ул. Слободская.