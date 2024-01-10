Приморское шоссе ограничат для проезда до конца апреля

Работы на коммуникациях с 10 января добавят дорожных ограничений в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском и Курортном. В том числе на несколько месяцев изменится схема движения на участке Приморского шоссе.
До 15 января будет ограничено движение транспорта у дома 43−45 по улице Шкапина, сообщает 9 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут прокладывать теплосеть.
До 24 января для строительства газопровода перекроют проезд по Ярославскому проспекту от улицы Сергея Марго до Громовской улицы. Объехать участок можно будет по Мышкинской и Олонецкой улицам, Костромскому проспекту и Громовской улице.
До 20 апреля ограничат движение по Приморскому шоссе от Новодеревенской улицы до Чудного переулка в поселке Репино. Там будут прокладывать канализацию.
А в Зеленогорске до 5 марта ограничат проезд у дома 2 по Вокзальной улице. Причиной станет строительство инженерных сетей.