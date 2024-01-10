Пульмонолог рассказал, почему полезно дышать холодным воздухом на улице

«Следует сразу же поставить красную черту. Она будет проходить на уровне минус 25 для детей и минус 30 и минус 40 для взрослых. На фоне таких низких температур происходит не тренировка органов дыхания, а срыв адаптации человека с последующим резким снижением иммунных защитных сил. Эпизоды дыхания холодным воздухом полезны и приносят оздоровление всему организму человека. Но в отношении тех, кто уже заболел ОРВИ или каким-либо другим простудным заболеванием, следует воздержаться от таких процедур. Тогда уже не до тренировок, а необходимо совершенно другое — адекватное лечение и покой с оптимальным воздушным режимом», — заключил профессор.