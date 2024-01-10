Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 10 января

В Хабаровске до сих пор обсуждают страшный пожар, случившийся в новогоднюю ночь. Тогда в огне погибли бабушка и внучка. Спастись успела только 12-летняя сестра. Девочка пережила ужасный кошмар. Кроме того, ее мама давно умерла, а отец служит на СВО. Сейчас для подростка объявили сбор.