Аэропорт Хабаровска ещё надёжнее защитили от птиц

— АО «Хабаровский аэропорт» проводит систематическую работу по обеспечению безопасности полетов в международном аэропорту Хабаровск, в том числе орнитологическое обеспечение полетов. С этой целью на территории аэродрома проводится выкос травы, устраняются условия, благоприятные для увеличения численности птиц, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт». — В распоряжении аэродромной службы находится специальный автомобиль с установленным биоакустическим оборудованием, звуки которого отпугивают птиц. Кроме того, по периметру аэродрома, а также на перроне и матчах освещения уставлены блико-механические отпугиватели. Совместно с надзорными органами проводится регулярный контроль и осмотр прилегающей территории, направленный на устранение различных факторов, влияющих на безопасность полётов.