Аэропорт Хабаровска ещё надёжнее защитили от птиц

Она привлекала птиц, которые создавали угрозы безопасности полётов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В границах населённого пункта Мирное Хабаровского района, входящего в состав шестой подзоны приаэродромной территории, располагалась несанкционированная свалка, способствующая массовому скоплению птиц. Это оказывало негативное влияние на орнитологическое обеспечение полётов, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре. — В сельских поселениях Тополево и Матвеевка, также находящихся в границах приаэродромной территории, длительное время не осуществлялся вывоз отходов из мест их сбора и накопления. Прокурор внёс представления главе администрации Хабаровского района. В результате несанкционированная свалка ликвидирована, места организованного скопления отходов в сельских поселениях очищены.
Обеспечение орнитологической безопасности полётов очень важная работа. Столкновения с пернатыми представляет серьёзную угрозу самолётам при взлёте и посадке. В истории авиации уже были случаи аварий, когда птицы при взлёте или посадке попадали в турбины, нарушали целостность остекления кабин пилотов, приводили к другим серьёзным поломкам.
— АО «Хабаровский аэропорт» проводит систематическую работу по обеспечению безопасности полетов в международном аэропорту Хабаровск, в том числе орнитологическое обеспечение полетов. С этой целью на территории аэродрома проводится выкос травы, устраняются условия, благоприятные для увеличения численности птиц, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт». — В распоряжении аэродромной службы находится специальный автомобиль с установленным биоакустическим оборудованием, звуки которого отпугивают птиц. Кроме того, по периметру аэродрома, а также на перроне и матчах освещения уставлены блико-механические отпугиватели. Совместно с надзорными органами проводится регулярный контроль и осмотр прилегающей территории, направленный на устранение различных факторов, влияющих на безопасность полётов.