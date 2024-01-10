Российский аналог «Википедии» откроется в полномасштабной версии 15 января

Кроме того, там отметили, что за полгода интерфейс «Рувики» был создан для 20 языков народов России, в частности, для алтайского, башкирского, бурятского, вепского, ингушского, калмыцкого и других. Также известно, что общее количество энциклопедических статей в этих разделах составляет более 1,1 млн, а в 2024 году планируются к открытию еще минимум 10 языковых разделов.