Новая площадь на улице Адмирала Фокина во Владивостоке почти готова

Во Владивостоке подрядчик практически завершил строительство новой площади на месте бывшего троллейбусного кольца на улице Адмирала Фокина. Были уложены различные виды бетонной брусчатки для пешеходной зоны и проезда к улице Семёновской, установлены столбы освещения и скамейки, созданы новые клумбы и высажены деревья.
Также построены стационарная сцена с навесом и новая трансформаторная подстанция. Однако, эти объекты еще не запущены. Теперь парковаться на проезде к Семёновской невозможно, так как по обеим сторонам дороги установлены столбики-болларды.
Работы начались в августе и завершились в конце года. Подрядчиком является компания «Конкрит Джангл», которая также отвечала за создание Нагорного парка. Хотя большая часть работ выполнена, формально контракты еще не исполнены. Подрядчику предстоит добавить часть боллардов и отремонтировать примыкание от основной части улицы Фокина.
В будущем на этой территории планируется также возвести торговые киоски, но уже не за счет мэрии. Строительством займутся сами предприниматели, используя те же материалы, что и соседние здания.
Основные работы были разделены на две закупки. Первая, стоимостью 40,6 миллионов рублей, включала замену дороги и инженерные работы. Эти работы еще не приняты, оплачено 1,9 миллионов рублей из общей суммы. Второй контракт, стоимостью 66,6 миллионов рублей, включал в себя большую часть работ по благоустройству. Эта сделка была расторгнута по соглашению сторон 21 декабря, так как «у заказчика отсутствовала потребность в выполнении подрядчиком работ». Однако, оплачена была почти вся сумма — 59,9 миллионов рублей.