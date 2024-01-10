Новая площадь на улице Адмирала Фокина во Владивостоке почти готова

Основные работы были разделены на две закупки. Первая, стоимостью 40,6 миллионов рублей, включала замену дороги и инженерные работы. Эти работы еще не приняты, оплачено 1,9 миллионов рублей из общей суммы. Второй контракт, стоимостью 66,6 миллионов рублей, включал в себя большую часть работ по благоустройству. Эта сделка была расторгнута по соглашению сторон 21 декабря, так как «у заказчика отсутствовала потребность в выполнении подрядчиком работ». Однако, оплачена была почти вся сумма — 59,9 миллионов рублей.