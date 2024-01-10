Авиарейсы Хабаровск-Чегдомын станут реже

— Ранее рейсы выполнялись три раза в неделю. Сейчас, в зимнее время, пассажиропоток на направлении традиционно снизился, поэтому двух перелетов в неделю будет достаточно для того, чтобы удовлетворить запросы людей, — прокомментировал пресс-секретарь «Хабаровских авиалиний» Вадим Юрков. Как и прежде, для полетов задействовано воздушное судно L-410. Вылет из краевой столицы в 10.20, прибытие в Чегдомын в 11.45. В обратном направлении вылет в 12:15, прилет в Хабаровск в 13:45.



Напомним, в 2024 продлены льготные программы для пассажиров, осуществляющих перелеты авиакомпанией «ХабАвиа» по внутрирегиональным направлениям.



Цены на билеты сохранятся на прежнем уровне, а скидка в 50% доступна для: мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, молодых людей в возрасте от 12 до 23 лет, а также инвалидов I группы, детей инвалидов и их сопровождающих, инвалидов с детства II и III группы. Скидкой они могут воспользоваться в течение всего года.