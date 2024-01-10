В 2024 году СФУ примет на бюджет шесть тысяч студентов

Из общего числа бюджетных мест на магистратуру выделено 1248, 2559 мест — на бакалавриат и специалитет, 150 мест — для поступающих на программы подготовки кадров высшей квалификации — программы аспирантуры.
В дополнении к этому, университет планирует установить свыше 2000 мест для зачисления студентов на платной основе.
Специалисты СФУ прогнозируют, что приемная кампания пройдет на уровне 2023 года, когда было подано более 83 тысяч заявлений от абитуриентов. Возможность дистанционной подачи заявлений с каждым годом увеличивает количество абитуриентов из других регионов и способствует повышению интереса к вузу. План приема на бюджетные и платные места будет утвержден к 20 января. Информация будет опубликована в разделе для поступающих на сайте СФУ: admissions.sfu-kras.ru/
Сибирский федеральный университет обеспечивает обучение по 180 специальностям и направлениям подготовки. В вузе готовят профессионалов по техническим и гуманитарным специальностям не только для региона, но и за его пределами.
«Количество мест, выделенных вузу или научной организации, во многом зависит от качества работы вуза и успешности его выпускников, а также от кадровой потребности, заявленной региональными властями, федеральными органами исполнительной власти и крупными работодателями. Эффективность работы организаций оценивается по множеству критериев, среди которых средний балл ЕГЭ, востребованность образовательных программ, объем научной деятельности, процент трудоустройства выпускников и уровень их заработной платы и другие», — сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета.