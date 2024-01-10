В 2024 году СФУ примет на бюджет шесть тысяч студентов

Специалисты СФУ прогнозируют, что приемная кампания пройдет на уровне 2023 года, когда было подано более 83 тысяч заявлений от абитуриентов. Возможность дистанционной подачи заявлений с каждым годом увеличивает количество абитуриентов из других регионов и способствует повышению интереса к вузу. План приема на бюджетные и платные места будет утвержден к 20 января. Информация будет опубликована в разделе для поступающих на сайте СФУ: admissions.sfu-kras.ru/