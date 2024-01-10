Жителей Башкирии ожидают «температурные качели»: от −6 до −38 градусов

Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 8−11°. Ночью температура воздуха понизится до −20, −25°, при прояснениях до −30°, 11 января более морозно — до −27, −32°, при прояснениях −33, −38°, днем преобладающая температура воздуха −18, −23°, местами до −25°. В большинстве районов пройдет небольшой снег.