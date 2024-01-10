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Жителей Башкирии ожидают «температурные качели»: от −6 до −38 градусов

Первая рабочая неделя в Башкортостане под влиянием северных воздушных масс будет морозной, сообщает Башгидрометцентр.
Сейчас в Ричмонде: +12° 8 м/с 62% 738 мм рт. ст. +8°
Источник: Башинформ

Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 8−11°. Ночью температура воздуха понизится до −20, −25°, при прояснениях до −30°, 11 января более морозно — до −27, −32°, при прояснениях −33, −38°, днем преобладающая температура воздуха −18, −23°, местами до −25°. В большинстве районов пройдет небольшой снег.

В конце рабочей недели, 12 января, в области циклона по республике ожидается снег, метель при сильном ветре, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха днем резко повысится до −6, −11°.

Выходные дни, 13 и 14 января, с затоком очередной порции арктического холода в тыловой части этого циклона вновь будут морозными.