Жителей Башкирии ожидают «температурные качели»: от −6 до −38 градусов

Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 8−11°. Ночью температура воздуха понизится до −20, −25°, при прояснениях до −30°, 11 января более морозно — до −27, −32°, при прояснениях −33, −38°, днем преобладающая температура воздуха −18, −23°, местами до −25°. В большинстве районов пройдет небольшой снег.
В конце рабочей недели, 12 января, в области циклона по республике ожидается снег, метель при сильном ветре, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха днем резко повысится до −6, −11°.
Выходные дни, 13 и 14 января, с затоком очередной порции арктического холода в тыловой части этого циклона вновь будут морозными.