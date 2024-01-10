В Приангарье продлят режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности продлят в Приангарье. Изначально его действие должно было закончиться 10 января. Решение о продлении режима приняли в правительстве Иркутской области на внеплановом заседании рабочей группы при областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный кабинет министров.