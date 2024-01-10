В Приангарье продлят режим повышенной готовности

Причиной продления режима во время заседании рабочей группы назвали неблагоприятные метеоусловия.
В связи с поступлением прогноза о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Иркутской области, обсудили готовность к работе в осложнённых условиях всех систем жизнеобеспечения региона: жилищно-коммунального хозяйства, в том числе электроснабжения, дорожно-транспортных подразделений. Даны поручения по организации бесперебойной работы служб и оперативного реагирования для устранения возникающих нарушений, — рассказал первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов.
По данным Иркутского Гидрометцентра, с 10 по 12 января в регионе ожидается неустойчивая погода. В ряде районов, в том числе Братском, усилится ветер до 20 метров в секунду. 11 января в регионе ожидается снег и низкие температуры, затем снова усиление ветра.