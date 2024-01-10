Шерегеш попал в топ-3 самых дорогих направлений января в России

На первое место вышел байкальский курорт Листвянка, где средняя стоимость ночи проживания составила 20 295 рублей. Он же лидировал и в декабре ушедшего года. Второе место занял Шерегеш со средней стоимостью ночи в 16 588 рублей (в среднем тут останавливаются на четыре ночи). Третье место досталось алтайскому Манжероку с 15 217 рублями за ночь.