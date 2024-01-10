Шерегеш попал в топ-3 самых дорогих направлений января в России

По данным российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ, Шерегеш попал в тройку самых дорогих направлений для отдыха по стране в январе.
На первое место вышел байкальский курорт Листвянка, где средняя стоимость ночи проживания составила 20 295 рублей. Он же лидировал и в декабре ушедшего года. Второе место занял Шерегеш со средней стоимостью ночи в 16 588 рублей (в среднем тут останавливаются на четыре ночи). Третье место досталось алтайскому Манжероку с 15 217 рублями за ночь.
Также в десятке самых дорогих российских направлений Архыз, Карачаево-Черкесия (13 141 рублей стоит ночь), Красная Поляна в Краснодарском крае (11 247 ₽), Великий Устюг в Вологодской области (10 625 ₽), Лахденпохья в Карелии (10 436 ₽), Суздаль во Владимирской области (10 149 ₽), Теберда и Домбай в Карачаево-Черкесии (10 101 и 9 841 ₽).
Мы рассказывали, что, несмотря на заявления губернатора, Шерегеш не станет официально городом — против этого высказались местные жители. Посёлок городского типа лишь немного поменяет название, но не статус.