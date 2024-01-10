Совпадение или злые проделки? Что происходит с хабаровским «Амуром», потерявшим своих сильных игроков

Хабаровский «Амур» несколько матчей провел без лидеров, но это не помешало команде одержать победы в последних двух играх. Однако радоваться рано: впереди у «тигров» серия столкновений с сильнейшими командами. И успеют ли к этому моменту основные игроки вернуться в строй — непонятно.
Сезон для «Амура» идет, как обычно — с чередой побед и неудач. Сейчас команда стабильно держится на девятой строчке Восточной конференции. Впрочем, как и всегда. Что же до ситуации с временно выбывшими игроками, то она типична для большого спорта и, вопреки непопулярному, но имеющему место, мнению о злом роке, вряд ли заслуживает внимания. Поэтому к конкретике.
Из-за травм и болезней временно выбыли форвард Алекс Броадхерст, нападающий Александр Хохлачев и защитник Кэмерон Ли. До нынешнего момента представители хабаровского клуба состояние игроков не комментировали. Во-первых, чтобы не давать лишней информации соперникам, во-вторых, разглашать диагнозы нельзя по закону, и, наконец, в-третьих — сроки восстановления часто условны. Но менеджмент «тигров» все же решил рассказать, что происходит с лидерами команды.
ВОЙТИ В ФОРМУ
Алекс Броадхерст приостановил участие в матчах сначала из-за травмы плеча, затем по причине болезни (какой — не раскрывается). Болельщики напряглись: уж очень долго игрок поправляет здоровье. Представители «тигров» заверяют, что в хоккее от подобных ситуаций никто не застрахован, поэтому к Броадхерсту у менеджмента претензий нет.
— Алекс Броадхерст уже тренируется в общей группе, но пока ему тяжело выдерживать нагрузки в игровом режиме. Сыграет он тогда, когда врачи дадут добро, и он сам почувствует, что готов. Учитывая тяжесть перенесенного заболевания, и он, и медицинский штаб делают максимум возможного, — сообщил в своем Telegram-канале Роман Крамарь, генеральный директор хоккейного клуба «Амур».
Что касается также выбывшего Александра Хохлачева, то его заболевание требует специфического протокола лечения. Конкретизировать Роман Крамарь не стал, но сообщил, что нападающий «начнет тренировки с командой примерно через неделю». Дальнейшая игровая судьба Хохлачева будет зависеть от того, насколько быстро он наберет форму.
А вот Кэму Ли, по словам гендиректора клуба, очень не повезло. В рядовом столкновении он получил перелом руки. На восстановление, как сообщил Крамарь, уйдет около шести недель. Вероятно, защитник вернется в строй к первому раунду плей-офф.
КУРС НА ПЛЕЙ-ОФФ
— Терять лидеров в ответственный период сезона крайне неприятно. Но я уже писал об этом и хочу повторить: у нас есть настоящая команда, в которой каждый готов занять место выпавшего партнера и выложиться на максимум. Как это было в Минске и вчера (9 января — прим. ред.) в первом матче с «Сибирью». В этом наша сила, — добавил глава ХК «Амур».
Гендиректор клуба подчеркнул, что огромную роль для команды играет поддержка болельщиков.
Сейчас в активе «Амура» 50 очков. Чтобы выйти в зону плей-офф, «тиграм» необходимо забраться на восьмую строчку конференции. Пока на ней находится «Сибирь», в активе которой 51 очко. 10 января «Амур» проведет второй матч с гостями из Новосибирска. В случае победы «тигры» войдут в заветную восьмерку. Встреча пройдет в Хабаровске в 19:00 по местному времени.