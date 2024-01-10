Совпадение или злые проделки? Что происходит с хабаровским «Амуром», потерявшим своих сильных игроков

— Терять лидеров в ответственный период сезона крайне неприятно. Но я уже писал об этом и хочу повторить: у нас есть настоящая команда, в которой каждый готов занять место выпавшего партнера и выложиться на максимум. Как это было в Минске и вчера (9 января — прим. ред.) в первом матче с «Сибирью». В этом наша сила, — добавил глава ХК «Амур».