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Самарцев предупредили об опасности на дорогах из-за аномальных морозов

В Самарской области может ухудшиться видимость в период похолодания.
Сейчас в Ричмонде: +9° 7 м/с 76% 740 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области водителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах. В регионе ожидается аномально холодная погода.

По информации ГИБДД по Самарской области, в период с 10 по 14 января температура воздуха может упасть до −31 градуса. В этот период возможно ухудшение видимости на автомобильных трассах из-за выхлопных газов. Инспекторы просят водителей по возможности воздержаться от дальних поездок. Перед путешествием лучше проверить исправность транспорта.

Кроме того, стоит избегать резких маневров и выбирать правильную скорость движения. Пешеходам стоит быть внимательнее во время выхода на дорогу.

ГИБДД