Самарцев предупредили об опасности на дорогах из-за аномальных морозов

По информации ГИБДД по Самарской области, в период с 10 по 14 января температура воздуха может упасть до −31 градуса. В этот период возможно ухудшение видимости на автомобильных трассах из-за выхлопных газов. Инспекторы просят водителей по возможности воздержаться от дальних поездок. Перед путешествием лучше проверить исправность транспорта.