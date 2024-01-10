Очередная порция погодных аномалий накрывает Приангарье

Иркутские синоптики предупредили жителей региона о том, что в течение первой в наступившем году рабочей недели территорию Приангарья будет ощутимо лихорадить: «нас ждет микс из нескольких циклонов и антициклонов, а это значит, будут и морозы, и почти что весенняя оттепель», сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказала порталу ИрСити начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлия Янькова, прямо сейчас над нами проходит холодный атмосферный фронт:
«Вместе с ним мы ждем и снег, и ветер до 14 метров в секунду, по области даже до 20 метров в секунду, но это актуально больше для западных и центральных районов. При этом температура за счет облачности понизится не сильно. По области прогнозируем минус 12 — 18 градусов, местами до минус 28 градусов. В Иркутске будет около 14-ти мороза. Плюс ветер».
«Такое тепло днем 11 января объясняется тем, что в наш регион сместится циклон. Он всегда заходит в регион своей теплой стороной, так что днем в четверг резко потеплеет. Такой большой разницы между дневными и ночными температурами в январе обычно не бывает, это довольно редко встречающееся явление», — объяснила Юлия Янькова (цитата ИрСити), отметив, что «такая резкая смена процессов характерна для межсезонья — весны или осени».
По ее словам, нынешний январь вообще «ведет себя так, будто он март»:
«12 января погода снова переменится, ведь в пятницу над регионом должен пройти очередной холодный фронт. Он принесет с собой ветер до 13 метров в секунду. Поскольку в пятницу ожидается облачность, то в ночь на 12 января мы прогнозируем минус 14 — 16 градусов в Иркутске, а днем — до минус пяти. Ночь на субботу снова будет холодная, потому что облачностью разъяснится, а вот в воскресенье к нам снова придет циклон с теплым воздухом».
В выходные же температура воздуха в Приангарье в очередной раз будет выше климатической нормы января.