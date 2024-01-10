Очередная порция погодных аномалий накрывает Приангарье

«12 января погода снова переменится, ведь в пятницу над регионом должен пройти очередной холодный фронт. Он принесет с собой ветер до 13 метров в секунду. Поскольку в пятницу ожидается облачность, то в ночь на 12 января мы прогнозируем минус 14 — 16 градусов в Иркутске, а днем — до минус пяти. Ночь на субботу снова будет холодная, потому что облачностью разъяснится, а вот в воскресенье к нам снова придет циклон с теплым воздухом».