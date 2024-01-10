Свыше трех тысяч жителей Владивостока остались без тепла

Во Владивостоке прокуратура Первомайского района организовала проверку из-за порыва на Калинина, 41. Более 3 тысяч жителей города на время ремонтно-восстановительных работ остались без тепла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Авария на воздушном участке сети теплоснабжения произошла еще вечером, 9 января, однако жильцам дома так не удалось дождаться помощи. За это время к утру 10 числа территория возле дома превратилась в настоящий каток, а ближайшие растения превратились в сосульки.
Прокуратура потребовала от МУПВ «ВПЭС» устранить последствия ЧП. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, и пока они проводятся, более 3 тысяч человек в 18 многоквартирных домах сидят без тепла.
Прокуратура проконтролирует восстановление коммунальных услуг, а также наведение порядка на придомовой территории.
Ранее «Комсомолка» писала о похожей ситуации, которая произошла в Находке.