Свыше трех тысяч жителей Владивостока остались без тепла

Авария на воздушном участке сети теплоснабжения произошла еще вечером, 9 января, однако жильцам дома так не удалось дождаться помощи. За это время к утру 10 числа территория возле дома превратилась в настоящий каток, а ближайшие растения превратились в сосульки.