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Топ-5 главных новостей в Молдове 10 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 10 января 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: +9° 7 м/с 76% 740 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

1. В Молдове неожиданно потеплеет сразу на 15 градусов: Но продлится потепление недолго — потом опять ударят морозы.

2. Молдавские летчики произвели фурор в соцсетях: Почему видео посадки самолета набрало миллионы просмотров.

3. Министра обороны никто о помощи не просил: В правительстве объяснили, почему военные не помогали жителям Молдовы во время стихии.

4. В молдавском селе две сестры 3 и 4 лет умерли из-за неисправной печи: Попытки обогреть жилье, когда газ недоступен большинству населения, приводят к жутким трагедиям.

5. Чем больше ПАС говорит о евроинтеграции, тем беднее становится Молдова: По стоимости жизни мы догнали Румынию и перегнали Россию, по зарплатам между нами — пропасть.

экономика