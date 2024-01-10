Топ-5 главных новостей в Молдове 10 января

1. В Молдове неожиданно потеплеет сразу на 15 градусов: Но продлится потепление недолго — потом опять ударят морозы.
2. Молдавские летчики произвели фурор в соцсетях: Почему видео посадки самолета набрало миллионы просмотров.
3. Министра обороны никто о помощи не просил: В правительстве объяснили, почему военные не помогали жителям Молдовы во время стихии.
4. В молдавском селе две сестры 3 и 4 лет умерли из-за неисправной печи: Попытки обогреть жилье, когда газ недоступен большинству населения, приводят к жутким трагедиям.
5. Чем больше ПАС говорит о евроинтеграции, тем беднее становится Молдова: По стоимости жизни мы догнали Румынию и перегнали Россию, по зарплатам между нами — пропасть.