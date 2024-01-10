ВОЗ прогнозирует новую пандемию в мире

Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что новая пандемия может возникнуть в будущем в мире. Мнение высказала специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.
Она обратила внимание на то, что, если заглянуть в историю, то можно заметить, что пандемия появляется циклично. Представитель организации добавила, говоря про вероятность новой пандемии в мире, что нет возможности сказать, будет это через 5 или же 10 лет. Кроме того, Вуйнович заметила, что мир меняется.
Она предположила, что в мире может появиться и получить распространение какое-либо инфекционное заболевание, однако страха, как прежде, в отношении него уже не будет.
— Не тот страх, как раньше: «пандемия — ага, это чума, это убивает», или «ага, пандемия — это оспа, может убить».
Специалист подчеркнула, что нужно опираться на систему здравоохранения, а также эпиднадзора, которая даст возможность среагировать и быстро защитить население.