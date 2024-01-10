ВОЗ прогнозирует новую пандемию в мире

Она обратила внимание на то, что, если заглянуть в историю, то можно заметить, что пандемия появляется циклично. Представитель организации добавила, говоря про вероятность новой пандемии в мире, что нет возможности сказать, будет это через 5 или же 10 лет. Кроме того, Вуйнович заметила, что мир меняется.