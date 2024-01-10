Хабаровчане мерзнут в холодных автобусах

Потолок ледяной, дверь скрипучая — этими строчками впору описывать состояние салонов общественного транспорта Хабаровска. Читатели ИА AmurMedia жалуются на холод в автобусах. Так, хабаровчанин рассказал, что вчера, 9 января, ехал на автобусе с работы и мало того, что на остановке промерз в ожидании, так еще и в салоне было холодно. Единственное отличие от улицы — нет ветра и сидишь, сообщил он ИА AmurMedia.