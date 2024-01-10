Хабаровчане мерзнут в холодных автобусах

Потолок ледяной, дверь скрипучая — этими строчками впору описывать состояние салонов общественного транспорта Хабаровска. Читатели ИА AmurMedia жалуются на холод в автобусах. Так, хабаровчанин рассказал, что вчера, 9 января, ехал на автобусе с работы и мало того, что на остановке промерз в ожидании, так еще и в салоне было холодно. Единственное отличие от улицы — нет ветра и сидишь, сообщил он ИА AmurMedia.
Действительно, после праздников погода не особо балует жителей краевого центра теплом. Но если с улицей все понятно — зима всё же, то почему так холодно в общественном транспорте? У многих складывается впечатление, что печку водители в принципе не включают.
С проблемой холодных автобусов хабаровчане сталкиваются каждую зиму. Перед новым годом, в температуру −35 в автобусах ощущался почти такой же холод, что и на улице. Тогда перевозчики отмечали, что печки на транспорте не справляются, а дополнительных способов обогрева пассажиров у них нет, поэтому суждено пассажирам мёрзнуть в ледяных автобусах до конца зимы.
Среди «прохладных» маршрутов хабаровчане выделяют автобусы № 1, 25, 56, 24 и 61. Традиционно в сферу недовольства горожан попали и все трамвайные маршруты города.