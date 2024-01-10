В челябинской мэрии объяснили проблему с общественным транспортом болезнью водителей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января, ФедералПресс. В Челябинске не первый день возникают перебои с общественным транспортом. Дорожный коллапс мэрия связала не только с пробками и обрывом контактной сети, но и с больничными водителей.