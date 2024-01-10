В челябинской мэрии объяснили проблему с общественным транспортом болезнью водителей

«Еще утром работа автобусов стабилизировалась, по троллейбусам и трамваям отмечались сложности, связанные с обрывом контактных сетей и с высокой заболеваемостью водителей. По данным на 9 января, на больничном находятся 65 водителей трамваев и 50 водителей автобусов», — сообщили в мэрии Челябинска.
Пассажиры и автомобилисты жалуются на 10-балльные пробки, которые сковывают город уже второе утро подряд. Число автомобилей после праздников значительно увеличилось. Количество аварий возросло. Так, сложная ситуация наблюдается на проспекте Победы, на Копейском шоссе, на улице Рождественского, а также на проспекте Ленина.
Праздничные снегопады тоже дали о себе знать: дорожники продолжают устранять их последствия.