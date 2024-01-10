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Первая улица появится в национальном аэропорту Минск

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Первая улица появится в национальном аэропорту Минск, данное решение Мингорсовета от 22 декабря 2023 года № 555 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Источник: Sputnik.by

«Присвоить составной части Минска — проектируемой улицы № 1 на территории Национального аэропорта “Минск” название Аэровокзальная и дальше называть ее “улица Аэровокзальная (перевод Sputnik)”, — говорится в документе.

Национальный аэропорт Минск — первый международный аэропорт Беларуси, имеющий международные сертификаты ISO 9001. Полеты выполняются по десяткам направлений.

Объект был сдан в эксплуатацию в июле 1983 года. Воздушная гавань имеет две взлетно-посадочные полосы. Первая, длиной 3641 метра, а вторая была построена в 2019 году длиной 3700 метров и шириной 60 метров. Она имеет высшую категорию 4 °F. Это позволяет принимать минскому аэропорту воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.

За 2023 году аэропорт обслужил около 2,5 млн пассажиров — цифра является рекордной за последние четыре года. Данный показатель практически на 430 тысяч превышает уровень 2022-го.