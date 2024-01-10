Первая улица появится в национальном аэропорту Минск

Объект был сдан в эксплуатацию в июле 1983 года. Воздушная гавань имеет две взлетно-посадочные полосы. Первая, длиной 3641 метра, а вторая была построена в 2019 году длиной 3700 метров и шириной 60 метров. Она имеет высшую категорию 4 °F . Это позволяет принимать минскому аэропорту воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.