Нагатинскую набережную украсили архитектурно-художественной подсветкой

Нагатинскую набережную в ЮАО украсили архитектурно-художественной подсветкой. Ее разместили на 21 здании — от дома 10 до Судостроительной улицы. Работы провели в рамках проекта по созданию комфортной среды в районе Южного речного вокзала, где в прошлом году благоустроили территорию.
«Для устройства подсветки использовалось контурное освещение, с помощью которого можно красиво подчеркнуть геометрию строений. В общей сложности установили более девяти тысяч энергоэффективных светодиодных светильников», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Работы по обустройству подсветки на Нагатинской набережной заняли около двух месяцев. Их выполняли около 50 промышленных альпинистов, имеющих допуск к работам на большой высоте. Подсветку установили по горизонтальной линии крыш и вдоль окон зданий по вертикали, закрепив свыше 7,9 тысячи специальных конструкций.