Нагатинскую набережную украсили архитектурно-художественной подсветкой

Нагатинскую набережную в ЮАО украсили архитектурно-художественной подсветкой. Ее разместили на 21 здании — от дома 10 до Судостроительной улицы. Работы провели в рамках проекта по созданию комфортной среды в районе Южного речного вокзала, где в прошлом году благоустроили территорию.