Самый страшный день года: народные приметы на 11 января

Православная церковь 11 января чтит память 14 тысяч младенцев, убитых при царе Ироде. Дата также известна как Страшной день.
Что нельзя делать в грядущий четверг?
- Желать кому-то здоровья и счастья. Всё сбудется ровным счётом наоборот;
- Ходить одному в безлюдные места — можно стать жертвой бесов;
- Охотиться и рыбачить — есть риск подхватить сильную болезнь, набрести на неудачу или вовсе распрощаться с жизнью;
- Выпускать гулять по улице детей;
- Ссориться, ругаться и сквернословить — это может навлечь на человека большие неприятности;
- Начинать новое дело. В противном случае результат сильно разочарует.
Приметы погоды:
- Тёплая погода в этот день предвещает раннюю и тёплую весну;
- Лошадь спит стоя — к морозной погоде;
- Если же животное легло на землю, то скоро оттепель;
- Звёзды мерцают на небе — к морозам;
- Облака низко по небу плывут — к стуже;
- Лес шумит — к тёплым денькам.