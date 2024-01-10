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Самый страшный день года: народные приметы на 11 января

Традиции укажут верный путь.
снег
Источник: AP 2023

Православная церковь 11 января чтит память 14 тысяч младенцев, убитых при царе Ироде. Дата также известна как Страшной день.

Что нельзя делать в грядущий четверг?

  1. Желать кому-то здоровья и счастья. Всё сбудется ровным счётом наоборот;
  2. Ходить одному в безлюдные места — можно стать жертвой бесов;
  3. Охотиться и рыбачить — есть риск подхватить сильную болезнь, набрести на неудачу или вовсе распрощаться с жизнью;
  4. Выпускать гулять по улице детей;
  5. Ссориться, ругаться и сквернословить — это может навлечь на человека большие неприятности;
  6. Начинать новое дело. В противном случае результат сильно разочарует.

Приметы погоды:

  1. Тёплая погода в этот день предвещает раннюю и тёплую весну;
  2. Лошадь спит стоя — к морозной погоде;
  3. Если же животное легло на землю, то скоро оттепель;
  4. Звёзды мерцают на небе — к морозам;
  5. Облака низко по небу плывут — к стуже;
  6. Лес шумит — к тёплым денькам.

религии