Система электронных повесток в Ростовской области появится в 2025 году

Напомним, в апреле 2023 года Госдума приняла закон, который вводит понятие электронных повесток, устанавливает запрет на выезд за границу для призывников с момента получения повесток, а также закрепляет правовые основы для создания единого реестра воинского учета. Предполагается, что для реализации закона будет создана единая автоматизированная система учета военнослужащих и военнообязанных, синхронизированная с системой Госуслуги. Это обеспечит своевременное обновление информации о каждом военнообязанном и сделает возможным пополнять данные и получать уведомления и повестки от военкоматов онлайн.