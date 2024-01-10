Система электронных повесток в Ростовской области появится в 2025 году

Система электронных повесток в Ростовской области, как и во всей России, может быть запущена не ранее 2025 года. Об этом изданию «Фонтанка» рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.
По словам депутата, сейчас ведутся активные работы по цифровизации имеющихся личных дел военнообязанных и проходящих службу граждан России, создается сама система. «Это довольно непростая работа. Минцифры очень много делает в этом направлении», — отметил Картаполов.
Напомним, в апреле 2023 года Госдума приняла закон, который вводит понятие электронных повесток, устанавливает запрет на выезд за границу для призывников с момента получения повесток, а также закрепляет правовые основы для создания единого реестра воинского учета. Предполагается, что для реализации закона будет создана единая автоматизированная система учета военнослужащих и военнообязанных, синхронизированная с системой Госуслуги. Это обеспечит своевременное обновление информации о каждом военнообязанном и сделает возможным пополнять данные и получать уведомления и повестки от военкоматов онлайн.