В Кузбассе оказалось в 7 раз больше желающих отучиться на агрария

В Кемеровской области выросло число тех, кто захотел отучиться на предприятии в агропромышленном комплексе. Регион получил более 9 млн рублей федеральной субсидии для целевого обучения 114 специалистов и производственной практики 136 студентов.
«В прошлом году желающих получить образование оказалось в семь раз больше, чем мы планировали: вместо 16 человек обучение прошли 114. Радует, что молодёжь активнее идёт работать в эту отрасль», — сказал Сергей Цивилев.
Пяти сельхозпредприятиям региона возместили затраты по заключённым с работниками ученическим договорам на общую сумму 2,2 млн рублей. Шесть предприятий получили субсидию более 6,8 млн рублей на оплату труда и проживание студентов.
В число таких специалистов вошла студентка-второкурсница Кузбасского аграрного университета Екатерина Перепечина. Она прошла производственную практику в СХП «Михайловское» и научилась управлять сметанным аппаратом. Ей уже предложили трудоустройство.