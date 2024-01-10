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В Самарском зоопарке тигр поточил зубы о новогоднюю елку

Самарцы сняли, как тигр «перекусил» хвойными иголками.

В Самаре подошли к концу длительные новогодние каникулы, но еще не все атрибуты праздника сложены в коробки и убраны до следующего года. Тигр из городского зоопарка решил поточить зубы о новогоднюю елку.

Судя по видео, опубликованному на официальной странице Самарского зоопарка, тигр по кличке Кактус с особым удовольствием трется и кусает елочные иголки. В комментариях пользователи удивляются такой чистке зубов, но такое поведения нормально для животных. Семейство кошачьих используют различные предметы, чтобы почесаться и почистить зубы.

Напомним, горожане могут принести новогоднюю елку на переработку и подарить ей вторую жизнь. Деревья смогут послужить в Птичьем приюте.

флора и фауна