В Самарском зоопарке тигр поточил зубы о новогоднюю елку

В Самаре подошли к концу длительные новогодние каникулы, но еще не все атрибуты праздника сложены в коробки и убраны до следующего года. Тигр из городского зоопарка решил поточить зубы о новогоднюю елку.
Судя по видео, опубликованному на официальной странице Самарского зоопарка, тигр по кличке Кактус с особым удовольствием трется и кусает елочные иголки. В комментариях пользователи удивляются такой чистке зубов, но такое поведения нормально для животных. Семейство кошачьих используют различные предметы, чтобы почесаться и почистить зубы.
Напомним, горожане могут принести новогоднюю елку на переработку и подарить ей вторую жизнь. Деревья смогут послужить в Птичьем приюте.