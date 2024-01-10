Депутаты и сенаторы от Ростовской области пересядут на отечественные авто

Речь идёт об аренде автомобилей и услугах водителей. При этом содержание, сервисное обслуживание, ремонт и приобретение запчастей осуществляет сам исполнитель. К отечественным машинам есть ряд требований. Например, мощность двигателя должна быть не менее 150 лошадиных сил. Также обязательны кондиционер и подушки безопасности.