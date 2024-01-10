Депутаты и сенаторы от Ростовской области пересядут на отечественные авто

Депутаты Госдумы РФ и сенаторы от Ростовской области пересядут на отечественные авто. На эти цели выделено 15,6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Подрядчику предстоит в течение года (до 31 декабря 2024) оказывать автотранспортные услуги для «обеспечения деятельности» депутатов и сенаторов. Заказчиком выступает правительство донского региона. Средства выделены из областного бюджета.
Речь идёт об аренде автомобилей и услугах водителей. При этом содержание, сервисное обслуживание, ремонт и приобретение запчастей осуществляет сам исполнитель. К отечественным машинам есть ряд требований. Например, мощность двигателя должна быть не менее 150 лошадиных сил. Также обязательны кондиционер и подушки безопасности.
Арендовать планируют 16 машин: 13 — для депутатов, два — для сенаторов, а также один дежурный. Служебные поездки могут быть и междугородными: в Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Это связано с действующим режимом временного ограничения полётов.
Ранее мы также сообщали, что в Ростове ищут подрядчика для обеспечения безопасности мостов за 31 млн рублей.